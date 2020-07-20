Президент Швейцарии впервые посетил Украину

Источник: Корреспондент.net

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга в понедельник, 20 июля, прибыла с визитом в Украину, сообщает посольство страны в Украине.

В диппредставительстве уточнили, что это первый в истории официальный визит президента Швейцарии в Украину, а также первый зарубежный визит Соммаруги после начала пандемии коронавируса.