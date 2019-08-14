Приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений

Источник: Корреспондент.net

Апелляционный суд Харькова в среду, 14 августа, оставил без изменений приговор обвиняемым в смертельном ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, сообщает Громадське.

Таким образом, согласно приговору суда первой инстанции, водитель Lexus Елена Зайцева и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают максимальные сроки, которые требовали прокуроры, - по 10 лет лишения свободы. Также их обязали выплатить по 500 тысяч гривен компенсации семьям потерпевших.

Адвокат Зайцевой просила смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда. Защита Дронова просила апелляционный суд отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного.