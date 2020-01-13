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13.01.2020

Принцы Уильям и Гарри рассказали о своих отношениях

Источник: Корреспондент.net

Принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения СМИ о то, что они конфликтуют друг с другом. Такое заявление вышло из канцелярии герцогов Кембриджского и  Сассекского, пишет Times.

Отметим, что британская, а вслед за ней и мировая пресса писали, что братья перестали друг с другом общаться из-за того, что принцу Уильяму не нравится супруга младшего брата – бывшая американская актриса Меган Маркл.

"Несмотря на все опровержения, опубликованная сегодня в газете недостоверная история вызвала спекуляции относительно отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского. Для двух братьев, которые так сильно беспокоятся о проблемах, связанных с душевным здоровьем, использование языка подстрекательств оскорбительно, это наносит вред", - говорится в заявлении.

Напомним, что 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от полномочий старших членов королевской семьи и от финансовых привилегий, положенных им по статусу. Они планируют зарабатывать самостоятельно и жить на две страны - Великобританию и Канаду.

Эта новость произвела фурор не только во дворце, но и во всей Британии. Герцоги Сассекские затмили ситуацию на Ближнем Востоке, лесные пожары в Австралии и даже Brexit.

Королева Елизавета II вызвала "на ковер" в загородный дворец в Норфолке не только внука Гарри, но и его брата Уильяма и их отца принца Чарльза. В прессу просочилась информация, что по видеосвязи в королевских "разборках" примет участие и Меган Маркл, которая находится в Канаде с восьмимесячным сыном.

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