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31.10.2019

Принят закон о наказании за незаконное обогащении

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада на заседании в четверг, 31 октября, 259 голосами приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031, которым внедряется механизм гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение.

Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, президент внес данный законопроект на рассмотрение предыдущего состава Рады, но он не был включен в повестку дня.

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