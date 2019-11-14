Пристайко назвал темы нормандской встречи

"Последняя встреча состоялась три года назад, и за это время накопилось очень много вопросов, которые мы собираемся решить на этой встрече. Но главное, что мы собираемся сделать - это сделать шаг к миру, в идеальной ситуации - завершить эту войну, которая на востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное развитие", - сказал министр.

Так, по его словам, президент Владимир Зеленский рассчитывает, в частности, что в ходе встречи удастся решить "политику безопасности и открыть путь для окончательного решения проблемы востока Украины".

Кроме того, министр отметил, что встреча должна стать катализатором большого одновременного обмена заключенными.

"Мы хотим вернуть максимальное количество наших людей, которые до сих пор находятся в тюрьмах российских и на территориях так называемых народных республик и Крыма", - добавил он.

В то же время Пристайко отметил, что реальные результаты встречи зависят от глубины готовности российской стороны двигаться к выполнению договоренностей.