Пристайко обсудил в США мирный план по Донбассу

Источник: Корреспондент.net

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко стремление к мирному урегулированию ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, заместитель секретаря "поздравил министра иностранных дел Украины с прогрессом, достигнутым его правительством в борьбе с коррупцией и проведении реформ".

"Они также обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с Евроатлантическим сообществом", - сообщила она.

Встреча сторон происходила в Вашингтоне.