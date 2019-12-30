30.12.2019
Пристайко опубликовал предновогодние итоги
Источник: Корреспондент.net
Глава МИД Украины Вадим Пристайко подвел предновогодние итоги, пообещав позже рассказать о планах.
"Наше правительство работает для того, чтобы люди чувствовали результаты уже сейчас, а не через 3-4 года. Сегодня - немного предновогодних итогов Министерства иностранных дел. Позже - о планах", - написал Пристайко в Twitter.
Итоги года от Пристайко выглядят так:
- Мы работаем, чтобы украинцы были дома, а не в российских или оккупационных тюрьмах. Мы возобновили Нормандский формат на уровне лидеров. Первый и главный пока итог - 76 украинцев вчера вернулись из плена.
- Мы работаем, чтобы украинцы могли путешествовать по миру без виз. Мы подписали, ввели в действие или расширили соответствующие договоры с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной, Шри-Ланкой и Доминике.
- Мы работаем ради безопасности наших граждан. Также и на территории России. С 1 марта - выезд в РФ только по биометрике. Никаких подделок, никаких детских свидетельств без фото, цифровая база и максимальное удобство и безопасность.
- Мы работаем, чтобы украинцы имели, к кому обратиться за помощью во всем мире. Где нет штатных консулов - помогут почетные. Мы открыли 8 новых почетных консульств - от Монголии до Францию. Консул должен быть рядом.
- Мы за то, что международное право живое. Работаем, чтобы доказать: РФ нарушает права человека, права украинцев и права национальных меньшинств, на оккупированных территориях, а также спонсирует терроризм. Правильное начало дела положено. Об этом говорят и проукраинские "крымские" резолюции ООН.
- Мы работаем, чтобы украинский бизнес чувствовал себя уверенно за рубежом, а наши партнеры знали, что Украина - это место, куда безопасно и выгодно инвестировать именно сейчас. Экономизация внешней политики - наше принципиальное приоритетное направление.
- Мы работаем, чтобы показать украинскую культуру миру и прокоммуницировать себя как современную интересную страну. В этом году - более 400 культурных мероприятий за рубежом. Главное за 2019 год на этом направлении: успешно провели разноплановый и насыщенный Год украинской культуры в Австрии.
- Мы работаем, чтобы доказать: Украина является надежным транзитером газа, а проекты вроде Nord Stream 2 - политическими попытками нас обойти. Анбандлинг Нафтогаза и получение компенсации от Газпрома - важные победы на этом направлении. Победы, прежде всего, ради нашей экономики.
"И ключевое. Мы движемся вперед ради мира, мира на наших условиях и мира в единой возможной неделимой Украине, границы которой определены международно признанными границами. Мира ради наших граждан. Мира ради жизни. Правда на нашей стороне", - подытожил Пристайко.
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