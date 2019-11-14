Пристайко рассказал о компромиссах по Донбассу

Источник: Корреспондент.net

Украина готова пойти на компромисс, установив до проведения выборов на Донбассе совместный с ОБСЕ контроль над границей с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC, которое было опубликовано в четверг, 14 ноября.

Пристайко напомнил, что в минских соглашениях передача контроля над границей Украине - это последний пункт, идущий после проведения выборов. Он также отметил, что, хотя пятый президент Петр Порошенко настаивал, что это просто список действий без очередности, "но если там записан шаг за шагом, что делается почасово, то иначе, как хронологию, это никто не читает".

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что проведение выборов без контроля на границе неприемлемо, Пристайко отметил, что "не нужно путать украинский контроль над границей и контроль над границей". По его мнению, в ходе переговоров можно достичь соглашения о совместном контроле со стороны Украины и ОБСЕ. Это не то, чего хочет Украина, подчеркнул глава МИД, но это первый шаг к тому, чтобы граница контролировалась кем-то, кроме россиян.