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10.01.2020

Пристайко рассказал о работе специалистов в Иране

Источник: Корреспондент.net

Иран предоставил доступ Украине к месту падения самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране, а также к черным ящикам. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, украинская сторона получает полное сотрудничество от Ирана.

Министр напомнил, что в Тегеран вылетело около 50 украинских представителей.

"Они техническими средствами пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло. Мы получаем полное сотрудничество от иранской стороны. Иранская сторона помогает нам, мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения. Полиция обеспечивает безопасность этого места, хотя там изначально имели доступ местные, что затрудняло расследование", - отметил Пристайко.

"Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам. Также ми получили доступ к записям диспетчеров с Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Сейчас эта информация анализируется", - сказал он.

Пристайко добавил, что по состоянию на сейчас удалось собрать ДНК у всех родственников погибших в авиакатастрофе.

В то же время, он отказался комментировать версию о сбитии самолета иранскими ракетами, отметив, что рассматривается ряд версий.

"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных", - сказал он.

Пристайко также не подтвердил информацию о том, что место крушения расчищали бульдозерами.

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