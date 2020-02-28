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28.02.2020

Пристайко заявил о переносе нормандской встречи

Источник: Корреспондент.net

Встреча в нормандской формате может произойти немного позднее апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале Украина 24.

По его словам, для проведения встречи необходимо выполнить все условия, которые были оговорены во время предыдущей встречи в Париже.

"Я бы не использовал слова "перенесена" и "отменена". Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все посчитали, что через 4 месяца это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ, российская сторона начинает "съезжать с темы". И то, что я говорил, мы не должен ставить апрель и все. Наша задача выполнить все 7 пунктов", - заявил Пристайко.

Глава украинского МИД отметил, что встреча может быть перенесена на более поздний период.

"Меня спросили, состоится ли встреча лидеров в апреле. Мы планировали, что будет через четыре месяца. Хотел бы, чтобы состоялась… Но очевидно, что может быть перенесена немного дальше", - заявил Пристайко.

При этом в следующем месяце может состояться встреча министров иностранных дел четырех стран нормандского формата.

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