ПриватБанк не вернут. О чем Киев договорился с МВФ

Источник: Корреспондент.net

Украинские власти и представители Международного валютного фонда 7 декабря объявили о достижении принципиальной договоренности - нового трехлетнего соглашения на сумму 5,5 миллиарда долларов. Но его еще необходимо согласовать совету директоров фонда.

Согласие МВФ на новый кредит открывает Украине доступ к более дешевым займам на внешних рынках и возможность исполнить пиковые выплаты по внешнему долгу. Но для получения денег Киев еще должен выполнить условия.



Соглашение есть, но денег пока не будет

Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Теперь же речь идет о начале программы расширенного кредитования (Extended Fund Facility Program), мотивированной "серьезными проблемами среднесрочного платежного баланса из-за структурных недостатков, для устранения которых требуется время".

"Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднять экономику на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ", - цитирует пресс-служба МВФ Георгиеву.

Она добавила, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, что будет зависеть от выполнения Украиной ряда prior actions (неотложных действий - ред.). Но это будет уже в 2020 году: в текущем Украина уже не успеет вписаться в график руководства МВФ.

Зеленский назвал телефонный разговор с директором-распорядительницей МВФ "очень конструктивным".

"Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ... Целью новой программы сотрудничества является ускорение экономического роста, активное искоренение коррупции и повышение благосостояния каждого украинском ", - сказал президент.

Уже 9 декабря глава МВФ напомнила, что экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике. Она также заявила о важности сохранить результаты очистки банковской системы и возместить соответствующие потери налогоплательщиков.

Что нужно сделать для получения кредита

Украина рассчитывала до конца года заключить соглашение о новом пакете помощи от МВФ. Миссия фонда приезжала в Киев дважды после победы Зеленского на выборах президента, но уезжала без нового соглашения.

31 октября авторитетное американское издание Wall Street Journal выпустило статью под заголовком Коррупция в Украине останавливает МВФ.

В ней говорится, что фонд откладывает помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенные из украинских банков, в том числе ПриватбБанка.

Отмечается, что в МВФ украинскому президенту настойчиво рекомендовали провести расследование по выведенным деньгам, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, "подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством".

"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ - Игорь Коломойский, магнат и сторонник Зеленского, который находится под следствием в США", - отмечается в статье.

Кроме решения вопроса Коломойского от Киева требуют усилить борьбу с коррупцией и провести судебную реформу, а в экономическом плане - начать масштабную приватизацию и открыть рынок земли. Подробно об этом в материале Что МВФ требует от Украины.

По ключевому вопросу ПриватБанка премьер-министр Алексей Гончарук за несколько часов до решения МВФ заявил, что "нет причин возвращать государственный банк старым акционерам".

"Кроме того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сказал он.

Три года назад, когда Приват был конфискован у Коломойского и Геннадия Боголюбова, банку потребовалось 5,5 миллиарда вливаний, чтобы остаться на плаву. В этом году ПриватБанк получил прибыль в размере одного миллиарда долларов.

Через несколько дней суд должен вынести решение по апелляции на решение в апреле прошлого года, которое признало национализацию "незаконной".

Правительство готовит закон, запрещающий возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.

"Когда он будет одобрен, мне сложно прогнозировать. Но это вопрос ближайшего будущего", - заверил премьер-министр.

Зачем Украине новый кредит

Гончарук назвал договоренность с МВФ "маркером доверия". Он добавил, что благодаря новой программе будут более дешевые ресурсы: "Для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, выше зарплаты".

Вскоре министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что благодаря соглашению МВФ в ближайшие месяцы Украина может получить 500 миллионов евро от Евросоюза "на очень выгодных условиях".

Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов позже на своей странице в Facebook написал, что новая программа с МВФ - это вопрос "не о деньгах, а о доверии".

"Есть поддержка МВФ - доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программы развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже, как следствие - инвестиции и международная торговля", - написал Милованов.

Он отметил, что крупные инвесторы, владельцы украинских и международных бизнесов и внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики.

Он также добавил, что тогда инвесторы будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций.

Он напомнил, что МВФ предоставляет Украине кредиты в американских долларах под низкий процент 2-3 процента, что, по его словам, соответствует уровню инфляции в долларе.

"То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривня усиливается) даже зарабатываем на таком кредите. Но более правильно сказать, что обычно деньги идут в резервы НБУ и не используются - это средства на случай экономических проблем", - объяснил министр.

Напомним, что сейчас Украина находится в пике выплаты долгов предыдущих лет - 17 миллиардов долларов необходимо заплатить в период 2019-2020 годов.

Украина успешно пережила 2019 год, как первый год пиковых выплат по внешнему долгу, несмотря на последний транш в прошлом году. Нужно было вернуть кредиторам около шести миллиардов долларов, но в последующие два года выплачивать нужно будет уже по девять миллиардов.