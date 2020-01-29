ПриватБанк, реформы, преданность. ЕС похвалил Киев

Источник: Корреспондент.net

В Брюсселе прошел первый Совет ассоциации Украина-ЕС под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Саммит должен был пройти еще в декабре, но его отложили из-за смены руководства в самом Евросоюзе. Новое правительство встретили похвалой, а не критикой. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Приватбанк и амбиции Украины

Украина и Евросоюз по результатам шестого заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом сделали совместное заявление, в котором, среди прочего, отметили неотвратимость реформ в банковском секторе и национализации Приватбанка.

"Стороны подчеркивают, что важно осуществить правосудие в отношении тех, кто ответственен за широкомасштабное мошенничество в Приватбанке, и вернуть активы (в Украину - ред.)", - говорится в заявлении на сайте Евросовета по итогам заседания.

Представители Евросоюза также заявили, что будут готовы предоставить Украине полмиллиарда евро второго транша макрофинансовой помощи после выполнения Киевом prior actions по новой программе финансирования МВФ. Одно из ключевых условий - принятие закона, который не допустит возвращения Приватбанка прежним владельцам.

Стороны подписали соглашение о выделении Украине 26 миллионов евро на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства. Его целью называется развитие "более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств и малых и средних предприятий".

Выделенные средства планируют направить на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Также финансовую помощь планируют направить на создание грантовых программ для фермеров.

В целом, Совет отметил амбициозные планы нового правительства Украины и положительно оценил "укрепление политической ассоциации, экономической интеграции Украины с ЕС и конкретные результаты на этом пути, такие как рост двусторонней торговли".

Среди достижений европейские чиновники отметили создание Высшего антикоррупционного суда, возобновление деятельности НАПК, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также решение Конституционного суда о незаконности электронного декларирования имущества для общественных активистов.

Европе нужна экология, Украине - промышленный безвиз

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, возглавлявший делегацию ЕС, поднял вопрос о модернизации соглашения об ассоциации, назвав его "динамичным инструментом". Его интересовал вопрос о работе над улучшением климата и окружающей средой.

Гончарук заверил, что Украина готова синхронизировать политику с европейским "зеленым" соглашением и "стать частью истории экологического успеха ЕС". Он напомнил, что программа его правительства - это через пять лет сделать Украину соответствующей всем критериям членства в ЕС.

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Однако украинский премьер был заинтересован в другом. Киев хочет получить так называемый "промышленный безвизовых" с ЕС, то есть подписать Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.

Брюссель обязался направить предварительную оценочную миссию, чтобы определить, соответствует ли украинское законодательство и соответствующая инфраструктура стандартам ЕС. Что можно считать достижением Украины.

На брифинге Гончарук, при этом, не упомянул о вопросах пересмотра пошлин или квот на беспошлинную торговлю, которые планировали обсудить с ЕС.

За что критиковали

В европейском коммюнеке практически нет критики в адрес украинского правительства. Так, Киев призывают обеспечить независимость Госинспекции ядерного регулирования и создать конкурентный и прозрачный рынок электроэнергии.

Одним из самых заметных пунктов является указание на задержку в привидении украинского законодательства к нормам Евросоюза в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. При этом стороны согласились ускорить гармонизацию законодательства.

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Стоит отметить, что глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не так давно говорил о возможности приостановить гармонизацию законодательства Украины с европейским, но затем, впрочем, выступил за максимальную интеграцию с объединением.

По этой причине Гончаруку пришлось уделить особое внимание заверениям Брюсселя в том, что его правительство не свернет с пути евроинтеграции и реформ на основе "европейских ценностей".

Ценность Украины для ЕС растет

Перед заседанием Совета ассоциации Гончарук успел провести встречи с практически всем высшим руководством ЕС, в частности с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил важную роль Украины на европейском континенте.

"Украина - важная страна, которая принадлежит Европе... Брекзитом и нестабильность на границах ЕС делает Украину еще более важным партнером для ЕС, как страны, которая разделяет наши ценности и которая работает над своими реформами для того, чтобы стать союзником и современной европейской страной" - сказал он.

Домбровскис также заявил, что в ЕК "видят преданность" нынешнего правительства проведению реформ.

Подобным образом высказался и Жозеп Боррель: "Украина - ключевой партнер для ЕС, она не только близкий сосед, но также и ключевой партнер. Демократическая Украина, которая находится в безопасности и процветает, является большой инвестицией в наше будущее".

Боррель в ближайшие дни отправится в Украину. Он выразил желание побывать на Донбассе, чтобы "прочувствовать ситуацию".

11-12 февраля в Украине будет еврокомиссар по вопросам политики соседства и политики расширения Оливер Варгеи, который также принимал участие в заседании.

На шестом Совете ассоциации Украина-ЕС, который прошел 28 января, кроме ситуации на Донбассе, выполнения минских соглашений и аннексии Крыма, также был проведен анализ прогресса по имплементации соглашения об ассоциации и состояния сотрудничества в сферах торговли, юстиции, свободы и безопасности.

Украинскую сторону представляли министр иностранных дел Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр образования Анна Новосад, министр финансов Оксана Маркарова и несколько замов других министров.