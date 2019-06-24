Признак жизни. На Марсе находят все больше метана

Источник: Корреспондент.net

Марсоход Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, который является одним из биомаркеров. Американская газета New York Times пишет, что это может свидетельствовать о существовании жизни на Красной планете.

Но в NASA напоминают, что и прежде находили метан в марсианской атмосфере, который может образоваться в результате взаимодействия между камнями и водой. Но у Curiosity нет инструментов, чтобы определить источник газа.



Метан как биомаркер на Марсе

В ходе измерений за 19 июня Curiosity обнаружил у поверхности Марса невероятно высокий уровень выделения метана - газа, который на Земле обычно выделяют живые организмы.

Через два дня ученые, задействованные в миссии марсохода, активно обсуждали новости, не дожидаясь официального объявления NASA, пиcала NYT 22 июня.

Специалисты миссии на Земле отправили новые инструкции марсоходу, чтобы получить дополнительные данные, отменив ранее запланированные исследования. Ожидается, что новые данные будут получены 24 июня, отмечала газета.

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Планетологи считали, что около четырех миллиардов лет назад Марс был более теплой, более влажной и более пригодной для жизни планетой.

Теперь ученые рассматривают гипотезу о том, что, если на Марсе когда-то была жизнь, оставшиеся после нее микроорганизмы могли мигрировать глубоко в недра планеты и сохраниться там.

На Земле микробы, называемые метаногенами, живут в местах, где мало или совсем нет кислорода, и выделяют метан.

Но метан образуется и в результате геотермальных реакций, которые никак не связаны с биологией. Например выбросы вулканов или реакции воды с железосодержащими породами, особенно в теплых местах.

Поэтому, возможно, что марсианский метан миллионы лет хранится под поверхностью планеты и иногда попадает в атмосферу через трещины.

Впервые метан на Марсе нашел аппарат Mars Express 15 лет назад. Но тогда научное сообщество усомнилось в достоверности этой находки, поскольку станция работала на пределе возможностей, и многие решили, что это ошибка.

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Позже в 2013 году Curiosity зафиксировал внезапный резкий рост уровня метана в атмосфере - до семи частиц на миллиард. Через два месяца его концентрация снизилась.

В начале июня ученые объявили, что марсоход Curiosity сделал два важных открытия на поверхности Красной планеты - нашел следы древней органики и доказал, что уровни метана в его атмосфере сильно меняются при наступлении зимы и лета.

"С этими новыми открытиями Марс говорит нам продолжать искать признаки жизни. Я уверен, что наши продолжающиеся и будущие миссии готовят еще более захватывающие открытия на Красной планете", - говорит тогда глава отдела научных программ NASA Томас Зурбучен.

Исследования Curiosity показали, что концентрация метана в атмосфере Марса растет во время лета и падает во время зимы, достигая концентраций в 2,5 и 6,5 части на десять миллиардов. Подробно в материале Нащупали жизнь: новое открытие Curiosity на Марсе.

Атмосферные процессы не могут объяснить такие изменения. Это говорит в пользу теории, что метан образуется в нижних слоях почвы Марса или в результате деятельности микробов, или в результате разложения клатратов, соединений метана и воды, или же благодаря каким-то геотермальным процессам.

Кроме того, в атмосфере Марса продолжительность жизни молекул метана не превышает нескольких сотен лет, поскольку из разрушает солнечный свет и химические реакции, что требует постоянного источника его восполнения.

Согласно данным, полученным на прошлой неделе, концентрация метана составила 21 частицу на миллиард - это рекордное значение среди всех предыдущих измерений.

Вариант существования таких форм жизни, что заменили метаном кислород в качестве жизненно-важного элемента рассматривают и многие исследователи Титана - крупнейшего спутника Сатурна.

У Титана есть плотная атмосфера и, как и у Земли, жидкость на поверхности - смесь углеводородов (метана и этана).

Также есть подповерхностный океан, содержащий, предположительно, жидкую воду со значительным содержанием аммиака и экстремально высокой соленостью. Подборно в материале Грандиозный финал: Cassini сгорел в небе Сатурна.

Жидкая вода на Марсе

В июле прошлого года ученые объявили, что впервые обнаружили свидетельства наличия на Красной планете воды в жидком состоянии - подледный водоем диаметром около 20 километров на Южном полюсе Марса стал первым убедительным доказательством.

Вероятно, темература воды в озере отрицательная. Но, как и на Земле, примеси в воде и давление массы льда могут снижать температуру ее замерзания, поэтому она остается жидкой.

Высокое содержание солей хорошо способствует сохранению жидкого состояния воды, но становится проблемой для жизни. Если концентрация солей во внешней среде выше, чем внутри клеток, тогда соленый раствор вытягивает из них воду, и они сжимаются и высыхают.

"Жизнь может к этому приспособиться..., но есть определенный порог солености, после которого высокая концентрация солей в клетке уже будет мешать биохимическим процессам", - говорит Марк Сефтон, исследующий жизнь в экстремальных условиях в Имперском колледже Лондона.

Ученые предполагают, что жидкая вода на Марсе может быть и в других местах. Подробно в материале Жидкая вода на Марсе: как сделали открытие.

Вероятно марсианская вода полна солей хлорной кислоты, токсичных для большинства форм земной жизни. Но существуют бактерии под названием Dechloromonas aromatica. Они уменьшают концентрацию данных солей, разлагая их на хлор и кислород, которым потом дышат.

Вероятно, пройдет еще какое-то время, прежде чем ученые смогут исследовать воду под южным полюсом Марса, чтобы увидеть, не скрывается ли там какая-то жизнь.

"Добраться туда и получить окончательные свидетельства того, что это действительно озеро, будет непростой задачей. Понадобится летающий робот, способный пробурить 1,5 километра льда, а это наверняка потребует кое-каких технологических наработок, которые нам сейчас недоступны", - пояснил открывший озеро Роберто Оросеи из Национального института астрофизики в Болонье.