Процент излечения от коронавируса вырос вшестеро

Источник: Корреспондент.net

За две недели процент излечения от коронавируса в Китае вырос в шесть раз, заявил в понедельник, 10 февраля, представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

"Процент излечившихся в городе Ухань, провинции Хубей и по всей стране значительно вырос, по последним данным доля излечившихся составляет 8,2%, 27 января этот показатель равнялся 1,3%", - сообщил Ми Фэн.

Он также отметил, что прогресс в лечении зараженных был достигнут благодаря "увеличению количества мест в местных больницах, и числа медицинского персонала, направленного в Ухань и Хубэй со всей страны".

Как известно, из-за коронавируса в пригороде Уханя срочно построили две специализированные инфекционные больницы. Также в городе развернуты три полевых госпиталя.