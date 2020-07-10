Продажи нефти в мире упали до минимума за девять лет

Источник: Корреспондент.net

Глобальные поставки нефти в июне снизились на 2,4 млн баррелей в сутки по сравнению с маем, до 86,9 млн баррелей. Об этом говорится в опубликованном докладе Международного энергетического агентства.

Указанный показатель является минимальным за последние девять лет. При этом сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в июне была выполнена на 108%.

Это привело к снижению добычи почти на 14 млн баррелей по сравнению с апрелем. При дальнейшем выполнении соглашений поставки могут сократиться на 7,1 млн баррелей в день в этом году.

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн баррелей в сутки, а в 2021 году увеличится на 5,3 млн, по прогнозу МЭА. Это позволит увеличить добычу на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках договора ОПЕК+.