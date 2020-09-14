Проект госбюджета-2021 внесен в Раду

Источник: Корреспондент.net

Секретариат Верховной Рады зарегистрировал проект государственного бюджета на 2021 год в понедельник, 14 сентября. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект госбюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, заявил ранее министр финансов Сергей Марченко, представляя документ.

"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавирусной болезни", - сказал глава Минфина.

Проект госбюджета-2021 основан на макроэкономическом прогнозе, который Кабинет министров утвердил в июле этого года.