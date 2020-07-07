Прокуратура завела дела на 20 французов за участие в конфликте на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Офис Генерального прокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту участия в вооруженном конфликте на востоке Украины 20 граждан Франции. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации прокуроров, с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

"Внесены в ЕРДР сведения по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также по фактам участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Прокуроры напомнили, что в соответствии со ст.47 Дополнительного протокола I 1977 года Женевских конвенций о защите жертв войны, такие личности являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.