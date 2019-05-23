Промпроизводство Украины резко пошло в рост

Источник: Корреспондент.net

В апреле объемы промышленного производства Украины по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 5,2%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

При этом за январь-апрель промпроизводство выросло всего на 0,6%.

Так, за первые четыре месяца в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,3%, в перерабатывающей промышленности - 1,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован падение на 3,9%.