23.05.2019
Промпроизводство Украины резко пошло в рост
Источник: Корреспондент.net
В апреле объемы промышленного производства Украины по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 5,2%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
При этом за январь-апрель промпроизводство выросло всего на 0,6%.
Так, за первые четыре месяца в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,3%, в перерабатывающей промышленности - 1,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован падение на 3,9%.
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