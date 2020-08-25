Промпроизводство в Украине замедлило спад

Источник: Корреспондент.net

Промышленное производство в Украине за июль снизилось на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Об этом во вторник, 25 августа, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с июнем этого года промышленное производство в июле выросло на 3,9%. В перерабатывающей промышленности за июль падение в годовом сравнении ускорилось до 6,6% против 6,2% в июне.

В добывающей промышленности - замедлилось до 0,7% против 4,9% в июне. В целом в июне падение промпроизводства составило 5,6%, в мае – 12,2%, в апреле - 16,2%, в марте – 7,7%.

За январь-июль промпроизводство сократилось на 7,7%, в том числе в добывающей промышленности на 5,5%, в перерабатывающей промышленности – на 9,2%, в ЖКХ – на 5,3%.