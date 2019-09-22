Найти

22.09.2019

Прослушка в кабинете главы ГБР: новые подробности

Источник: Корреспондент.net

Аппаратуру обнаружили случайно во время проветривания помещения. В ГБР опасаются, что прослушка повредит расследованию производств.

Аппаратура для прослушивания, обнаруженная в кабинете председателя ГБР Романа Трубы, может повредить досудебному расследованию определенных производств. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире телеканала 112 Украина.

"Здесь речь не идет о каких-то имиджевых рисках для директора ГБР, так как в этом кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты", - сообщила она.

"Речь идет именно о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может заранее быть раскрыта и повредить финальному этапу предварительного расследования отдельных производств. Особенно учитывая то, что к подследственности ГБР относятся чиновники, правоохранители и судьи", - добавила пресс-секретарь ГБР.

По словам Ивановой, аппаратуру обнаружили случайно.

"Одна из сотрудниц, которая проветривала помещение, при внешнем осмотре обнаружила в вентиляционной системе похожие на аппаратуру для прослушивания элементы, сообщила об этом в полицию и другим работникам", - рассказала она.

Пресс-секретарь ГБР отметила, что "информационный центр" системы прослушивания был установлен на чердаке здания.

"Пока мы не можем говорить, для чего и кем она была туда вмонтирована, и при каких условиях. Очевидно лишь то, что работали специалисты, чтобы установить эту аппаратуру", - добавила Иванова.

Новости раздела
Украина
22.09.2019
В РФ отвергли возможность прямой войны с Украиной
Рано или поздно "экстремистов" в Украине придется останавливать, отметил министр обороны России Сергей Шойгу.
Украина
22.09.2019
Прослушка в кабинете главы ГБР: новые подробности
Аппаратуру обнаружили случайно во время проветривания помещения. В ГБР опасаются, что прослушка повредит расследованию производств.
Украина
22.09.2019
На Донбассе 10 обстрелов, ранен один военный
С начала суток сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы калибра 82 мм.
Украина
22.09.2019
На Львовщине снова заблокировали железную дорогу
Во Львовской области отпущенные после задержания активисты снова блокируют вагоны с углем.
Украина
22.09.2019
Спасатели предупредили о заморозках в Украине
В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.
Украина
22.09.2019
Минобороны представит новый план по защите Украины
Ведомство обещает представить в 2020 году план по защите Украины. Первые наработки данного плана, по словам Загороднюка, будут уже в этом году.
Украина
22.09.2019
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Американский лидер признал, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте Байдена.
Украина
21.09.2019
Коломойский отрицает переговоры по ПриватБанку
Бизнесмен заявляет, что пока никаких переговоров с властями о Приватбанке нет, но они необходимы.
Украина
21.09.2019
Генштаб работает над разведением сил - Загороднюк
Министр обороны рассказал, что разведение сил на Донбассе будет проходить участками, с наблюдением за тем, чтобы это делали обе стороны.
Украина
21.09.2019
В новой Верховной Раде нашли 17 прогульщиков
Почти два десятка нардепов, большинство из которых от ОПЗЖ, регистрировались в Раде, но пропускали голосования без уважительных причин.
Украина
21.09.2019
В Одессе не смог приземлиться самолет из Польши
Предполагается, что самолет польской авиакомпании не смог совершить посадку из-за ремонта взлетной полосы. Рейс направили в Борисполь.
Украина
21.09.2019
Часть депутатов собираются ехать в ПАСЕ - СМИ
Украина до сих пор не подала в ПАСЕ состав новой делегации, поэтому в сессии собираются принять участие нардепы старого состава, вошедшие в новый.
На Донбассе 10 обстрелов, ранен один военный | В РФ отвергли возможность прямой войны с Украиной