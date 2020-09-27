"Просто отшили" - Сытник о деле судей ОАСК

Источник: Корреспондент.net

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что бюро по делу о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева "просто отшили".

"Мы пытались все это разоблачить, мы разоблачили, мы показали, как оно происходит. Был расчет, что все же будет отстранение (судей), доказательства убедительны, но просто отшили без всякой мотивации", - заявил Сытник в эфире программы Факти Тижня на телеканале ICTV.