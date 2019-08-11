Протесты в Гонконге: полиция применила газ

Источник: Корреспондент.net

Во время антиправительственной акции протеста в Гонконге, которая возобновилась накануне, произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Как сообщается, столкновения произошли во время протестного марша в гонконгском районе Шам Шуй По. Правоохранители применили против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ.

Таким образом, еще один день антиправительственных протестов в Гонконге перерос в столкновения между манифестантами и представителями полиции.