Протесты в Ираке: ООН призвала прекратить насилие

Источник: Корреспондент.net

В Организации объединенных наций призвали демонстрантов и правительство Ирака воздержаться от проявлений насилия во время акций протеста в Багдаде и других городах.

Как заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт, в организации расстроены большим количеством погибших в ходе протестов, которые начались 1 октября. Также она призвала стороны прекратить споры.

"Глубоко огорчена бессмысленной потерей жизней. П'ять дней сообщений о случаях смертей и ранений: это необходимо прекратить. Я призываю все стороны сделать паузу и задуматься. Виновных в насилии следует привлечь к ответственности. Пусть дух единства возобладает над Ираком", - подчеркнула Хеннис-Плассхарт.