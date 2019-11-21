Протесты в Иране: власти начали восстанавливать доступ в интернет

Источник: Корреспондент.net

В Иране частично восстановлен доступ в интернет после протестов, начавшихся из-за повышения цен на бензин.

Высший совет национальной безопасности Ирана разблокировал доступ в интернет в некоторых районах - в Хормозгане, Керманшахе, Араке, Мешхеде, Куме, Тебризе, Хамадане, Бушер, а также частично в Тегеране.

"Доступ в интернет постепенно восстанавливается в стране", - говорится в сообщении.

По данным неправительственной организации NetBlocks, которая следит за доступом в интернет по всему миру, восстановление интернет-соединения в Иране охватило только 10% территории страны.