21.11.2019
Протесты в Иране: власти начали восстанавливать доступ в интернет
Источник: Корреспондент.net
В Иране частично восстановлен доступ в интернет после протестов, начавшихся из-за повышения цен на бензин.
Высший совет национальной безопасности Ирана разблокировал доступ в интернет в некоторых районах - в Хормозгане, Керманшахе, Араке, Мешхеде, Куме, Тебризе, Хамадане, Бушер, а также частично в Тегеране.
"Доступ в интернет постепенно восстанавливается в стране", - говорится в сообщении.
По данным неправительственной организации NetBlocks, которая следит за доступом в интернет по всему миру, восстановление интернет-соединения в Иране охватило только 10% территории страны.
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