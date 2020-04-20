Против УПЦ МП по итогам Пасхи открыли пять дел

Источник: Корреспондент.net

Во время Пасхальных богослужений полиция в целом по Украине зафиксировала 19 нарушений карантина, в пяти случаях были возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что четыре дела были возбуждены в Донецкой области и одно в Тернопольской.

"Вопрос у нас к настоятелям, к тем, кто сознательно запустил людей, хотя знали, что есть карантинные мероприятия. И священники все равно нарушили карантин", - сказал Тандит.

По его словам, все пять уголовных дел связаны с нарушениями в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата. Наиболее грубые нарушения были в Почаевской лавре на Тернопольщине и в Святогорской лавре в Донецкой области. Все дела возбуждены по статье 325.

Тандит подчеркнул, что прежде всего речь идет о решении настоятелей конкретных храмов, которые по своему усмотрению допустили большое скопление людей в церквях.

Советник главы МВД добавил, что общался с большим количеством священников, в том числе и УПЦ МП, и многие из них были "удивлены и возмущены" тем, что произошло в Почаеве и в Донецкой области.

Однако в целом МВД положительно оценивает ситуацию с празднованием Пасхи в храмах УПЦ МП.

Он отметил, что ведомство также благодарно ПЦУ, Греко-католической церкви, Римо-католической церкви и протестантам за соблюдение карантина.

В общем нарушения не были массовыми и большинство людей прислушивались к призывам не ходить в храмы. Так, в прошлом году в пасхальных мероприятиях приняли участие почти 7 млн человек, а в этом году только 130 тысяч.