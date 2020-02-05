Найти

05.02.2020

Провал демократов. Как начались выборы в США

Источник: Корреспондент.net

В США стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы. На этом этапе каждая из партий выбирает кандидата, который и будет бороться за должность в Белом Доме.

Первый штат - Айова. Республиканцы слаженно голосовали за Дональда Трампа. А вот демократы даже толком не смогли подсчитать свои результаты.

“Смерть Айовы

В Айове у демократов возникли проблемы со сбором информации с избирательных участков. Проблема оказалась в новом приложении для подсчета результатов.

“Мы обнаружили несоответствия в отчетах с тремя наборами результатов. В дополнение к техническим системам для сведения результатов мы также используем фотографии итогов и документы, чтобы проверить, что все результаты совпадают, и удостовериться, что мы уверены в их точности. Проблема именно со сбором данных, приложение не упало, это не хакерская атака и не взлом. Исходные данные и бумажные документы достаточно надежны, нам просто нужно больше времени, чтобы подвести итоги”, — пояснила Мэнди Макклюр, директор по коммуникациям Демократической партии.

Из 11 демократов, участвующих в предвыборной кампании, результатов первых кокусов ждали семь кандидатов: это бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс (Вермонт), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Эми Клобушар (Миннесота), бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич, бизнесмены Эндрю Ян и Том Стейер.

Через сутки после голосования было объявлено, что после подсчета 71% протоколов лидирует Буттиджич. Для него это очень хороший результат, учитывая, что среди основных претендентов он считается аутсайдером. Вторым идет Сандерс, за ним Уоррен и только четвертым Байден.

Хотя именно Байдена считается фаворитом гонки. У него еще остаются шансы показать лучшие результаты в следующих штатах. А вот для Уоррен с ее снижающейся популярностью и тем, как сильно она вложилась в кампанию в Айове, третье место может свидетельствовать о предстоящей неудаче и в других штатах. Ожидается, что после кокусов кто-то из претендентов может сняться с выборов.

Все февральские предварительные выборы пропускает бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который решил сосредоточиться на штатах с наибольшим количеством делегатов, где праймериз состоятся позже. Для него хаос в Айове — безусловный плюс, на таком фоне его стратегия неучастия перестает казаться слишком экстравагантной.

Республиканцы радуются

Провал первых кокусов — плохой знак для Демократической партии, избиратели которой ждут кандидата, способного составить сильную конкуренцию Дональду Трампу. 62% опрошенных перед кокусами избирателей сказали, что хотят видеть кого-то, кто сможет победить Трампа, и лишь 36% — того, кто согласен с ними по основным вопросам. 

“Демократы Айовы не просто провалили свою задачу. Они ее провалили впечатляюще. Провалили так полно и унизительно, что никто не будет помнить, кто победил в кокусах 2020 года — только что Айова в них проиграла”, — пишет Politico.

Кто бы из демократов ни победил в итоге, главным победителем из этой ситуации, по мнению CNN, выходит Трамп, который уже успел в своем твиттере обвинить “бездельников-демократов” в недееспособности.

Новости раздела
Мир
05.02.2020
ГПУ: Иран не сотрудничает с Украиной по делу МАУ
Генеральный прокурор признал, что не смог установить коммуникацию с иранскими правоохранителями по делу о катастрофе украинского самолета.
Мир
05.02.2020
В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет
Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По данным СМИ, пассажиров эвакуировали.
Мир
05.02.2020
Провал демократов. Как начались выборы в США
В США в течение нескольких месяцев сторонники демократов и республиканцев - двух крупнейших партий страны - должны решить, кто будет их кандидатом на президентских выборах 3 ноября.
Мир
04.02.2020
Пять стран требуют от Ирана отдать черные ящики
Иран обещает продолжить сотрудничество с другими странами по авиакатастрофе, но бортовые самописцы не отдает.
Мир
03.02.2020
Военные Турции помогут Украине на морской границе
Стороны договорились усилить безопасность в акватории Черного моря. Турция также выделит для нужд Вооруженных сил Украины $36 млн.
Мир
02.02.2020
Турецкие танки вошли в Сирию – СМИ
Границу через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусейн в провинции Идлиб пересекли не менее 40 бронемашин и танков.
Мир
02.02.2020
В Лондоне произошел теракт
Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в районе Стретэм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Мир
02.02.2020
В Ухане вооруженные патрули в медхалатах - соцсети
Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма. Достоверно неизвестно, где именно снято видео, а также какие-либо подробности.
Мир
02.02.2020
ЕС поддерживает независимость Шотландии - Туск
Европа будет в восторге, если Шотландия войдет в состав Евросоюза, но автоматически этого не произойдет, сказал политик.
Мир
02.02.2020
Помпео назвал Казахстану плюсы партнерства с США
В Нур-Султане обсуждались двухсторонние отношения между странами. Далее госсекретарь направится в Узбекистан.
Мир
01.02.2020
Марин Ле Пен: Brexit – начало крушения Евросоюза
Лидер французской ультраправой партии уверена, что ЕС останется в истории как оглушительный провал.
Мир
01.02.2020
Китай попросил у ЕС помощи в борьбе с коронавирусом
Китай попросил помощи с поставками медикаментов. Просьба адресована одновременно всем странам, входящим в состав ЕС.
Пять стран требуют от Ирана отдать черные ящики | В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет