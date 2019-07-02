02.07.2019
Путин дал новое поручение по гражданству украинцам
Источник: Корреспондент.net
Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.
"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - говорится поручении.
Ответственным за выполнение назначен глава МВД РФ Владимир Колокольцев, срок исполнения - 1 августа.
Новости раздела
Украина
02.07.2019
В штабе ООС рассказали о пользе разведения сил
Сепаратисты отошли на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились, рассказал генерал-майор Богдан Бондарь.
Украина
02.07.2019
Теряем безвизы. Украина в рейтинге паспортов
В середине 2019 года Индекс привлекательности паспортов претерпел изменения из-за перемен в визовой политике.
Украина
02.07.2019
Зеленский в Канаде рассказал о курсе в ЕС и НАТО
Президент встретился с главой МИД Канады. Глава государтсва подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО.
Украина
02.07.2019
Зеленский провел ряд встреч в Канаде
Глава государства провел ряд встреч с европейскими чиновниками в Канаде. В частности, с главою МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.
Украина
02.07.2019
В Украине изъяли очередную крупную партию кокаина
Полиция задержала шестерых участников наркосиндиката, в том числе граждан Нидерландов и Великобритании.
Украина
02.07.2019
Грузия объяснила смену посла в Украине
МИД Грузии отозвал посла в Украине Гелу Думбадзе с целью назначения его на другую должность.
Украина
02.07.2019
Путин дал новое поручение по гражданству украинцам
Российский президент поручил МВД изучить возможность предоставления дополнительных преференций украинцам, желающим получить гражданство РФ.
Украина
02.07.2019
Путин дал новое поручение по гражданству украинцам
Российский президент поручил МВД изучить возможность предоставления дополнительных преференций украинцам, желающим получить гражданство РФ.
Украина
01.07.2019
В Полтаве машина на ходу провалилась под асфальт
Инцидент произошел во время движения автомобиля - на дороге образовалась большая яма, заполненная водой.
Украина
01.07.2019
Украина обновила рекорд по экспорту зерна
За год экспорт зерновых вырос более чем на четверть. Рекордный показатель превышен почти на шесть миллионов тонн.
Украина
01.07.2019
Зеленский улетел в Канаду
Украинский президент встретится с канадским премьером, главой МИД, членами парламента и бизнесом.