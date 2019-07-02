Путин дал новое поручение по гражданству украинцам

Решение о запрете ввоза автобусов, троллейбусов, грузовиков и легковых автомобилей из России приняли в мае, а сегодня оно вступило в силу.

За год экспорт зерновых вырос более чем на четверть. Рекордный показатель превышен почти на шесть миллионов тонн.

МИД Грузии отозвал посла в Украине Гелу Думбадзе с целью назначения его на другую должность.

Глава государства провел ряд встреч с европейскими чиновниками в Канаде. В частности, с главою МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Президент встретился с главой МИД Канады. Глава государтсва подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

Зеленский в Канаде рассказал о курсе в ЕС и НАТО

Сепаратисты отошли на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились, рассказал генерал-майор Богдан Бондарь.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - говорится поручении.

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