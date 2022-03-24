Путін готовий натиснути на ядерну кнопку - постпред Росії в ООН

Источник: Інформаційне агентство ASPI

Росія вже відкрито говорить про використання ядерної зброї. Готовність до такого розвитку подій підтвердив і представник Росії в ООН Дмитро Полянський.

Перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський на запитання іноземних журналістів про можливість застосування ядерної зброї Росією відповів ствердно. Про це повідомляє Sky News.

"Якщо Росію спровокує НАТО, якщо на Росію нападе НАТО, то чому б ні, ми ядерна держава. Я не думаю, що про це правильно говорити. Але погрожувати Росії та намагатися втручатися не варто. Бо коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки", - заявив Полянський.

Також російський постпред відмахнувся від припущення, що військовослужбовці російських збройних сил винні у воєнних злочинах в Україні: "Я не думаю, що ми робимо воєнні злочини в Україні. Звичайно, це не мені оцінювати. Я не там. І ви не там. Ви дивитеся на багато відео, які можуть бути фейковими. Ви вірите в одне, я вірю в інше", - додав Полянський.

Нагадаємо, раніше речник російського президента Дмитро Пєсков говорив, що у разі серйозної загрози Росія може застосувати ядерну зброю. Перед цим від використання ядерної зброї Росію застерігав Генсек НАТО.