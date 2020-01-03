Путин и Макрон обсудили Украину

Источник: Корреспондент.net

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили Украину.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже", - сказано в сообщении.

Президенты также положительно оценили обмен пленными, который прошел 29 декабря 2019 года между Киевом и ОРДЛО.

Обсуждались и газовые вопросы, в частности, заключение в конце 2019 года "пакетного" соглашения по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.