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04.07.2019

Путин и Папа Римский обсудили Украину

Источник: Корреспондент.net

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Службы печати Святого престола, распространенном в четверг, 4 июля, по итогам встречи, продлившейся более 50 минут в библиотеке Апостольского дворца.

"В ходе беседы затрагивались некоторые значимые вопросы жизни Римско-католической церкви в России, а также острые вопросы международной политики, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в документе.

В нем также указывается, что "в ходе беседы, прошедшей в дружелюбной обстановке, стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, которые закреплены подписанием меморандума о сотрудничестве российских детских больниц с детской больницей Младенец Иисус", - сообщается в заявлении. Кроме того, на встрече были затронуты экологические проблемы.

Глава российского государства провел также переговоры с государственным секретарем Ватикана (главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами (глава МИД Ватикана) монсеньером Полом Ричардом Галлахером.

Прощаясь с Папой Франциском, Путин поблагодарил его "за уделенное время и интересную содержательную беседу".

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