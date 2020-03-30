30.03.2020
Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили возможности взаимодействия в борьбе против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении.
Также лидеры стран провели обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти, они договорились провести двусторонние консультации на уровне министров энергетики.
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