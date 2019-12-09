Путин оценил первую встречу с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Российский президент Владимир Путин остался доволен первой встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Проходя мимо пресс-центра после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".

В целом первая встреча президентов продолжалась около часа. По информации Елисейского дворца, встреча один на один продолжалась около 5-10 минут.

Далее лидеры нормандского формата проведут деловой ужин, после чего запланирована пресс-конференция.