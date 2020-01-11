Путин оценил сроки достройки Северного потока-2

Источник: Корреспондент.net

Газопровод Северный поток-2 достроят к концу текущего года или в начале следующего, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу, 11 января.

При этом Путин не сомневается, что РФ сможет достроить газопровод самостоятельно без привлечения иностранных партнеров. "Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встает в этой связи", - сказал он.

Президент РФ признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев. "Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - заключил Путин.

Он также поблагодарил Германию за поддержку проекта.

В свою очередь, Меркель выступила в поддержу Северного потока-2. "Это - экономический проект. Поэтому мы считаем его правильным", - отметила она.

По ее словам, Германия не поддерживает санкции США, которые нацелены в числе прочего на участников "Северного потока - 2".

По ее словам, Берлин не видит односторонней зависимости от России в вопросах поставок газа.