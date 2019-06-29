Путин отреагировал на просьбу Зеленского о моряках

Источник: Корреспондент.net

Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, которых российские силовики взяли в плен при попытке прохода через Керченский пролив. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС в субботу, 29 июня.

"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим", – сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть моряков.

Путин заверил, что вопрос освобождения украинских моряков и недавнее возвращение России в ПАСЕ никак не связаны.

При этом, говоря о вооруженном захвате украинских кораблей в Керченском проливе, российский президент заявил, что якобы новый начальник Генштаба ВСУ подтвердил, что "это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной кампании".

"Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны", – возмутился Путин.

Также он добавил, что у российской стороны "есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине".

"Здесь кроме моряков этих, они просто исполняли приказ, и все, поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", – отметил Путин, констатировав при этом, что обмены с украинской стороной задержанными лицами идут.

Он привел в пример факт освобождения четырех украинцев при посредничестве Виктора Медведчука, назвав это "хорошим примером работы".

"Если так нынешняя украинская власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого можем добиться" – резюмировал Путин.