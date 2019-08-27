Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

Источник: Корреспондент.net

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 на экспозиции авиасалона МАКС-2019, который проходит в подмосковном Жуковском.

Отмечается, что после того, как два лидера поднялись по лестнице, чтобы осмотреть кабину, к ним присоединились министры обороны их стран.

Как известно, в России Су-57 называют самолетом пятого поколения. Эрдоган поинтересовался у Путина летает ли уже эта машина. Путин подтвердил: "Летает".

Тогда президент Турции спросил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба рассмеялись.

Российский истребитель пятого поколения представили на МАКСе еще в 2011 году, тогда он был известен под заводским шифром Т-50. Но все эти годы увидеть его можно было только в небе, во время летной программы. В этом же году впервые представится возможность увидеть Су-57 вблизи - на статической экспозиции.

Также президенты РФ и Турции осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38.

Затем они перешли к самолету-амфибии Бе-200, после чего поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21. В частности, на борту они осмотрели кабину и салон новейшего лайнера.

Позднее Путин и Эрдоган посмотрели летную программу, в которой были представлены в том числе новинки – МС-21-300, Ми-38 и Су-57.