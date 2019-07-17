Путин расширил указ о гражданстве украинцам

Источник: Корреспондент.net

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличивается число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 июля.

Согласно документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", но и жители этих областей в целом.