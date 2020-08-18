Путин рассказал Лукашенко о переговорах с ЕС

Состоялся второй разговор между президентами соседних государств. Россия подтвердила готовность оказать содействие Беларуси в разрешении проблем и совместно реагировать на внешние угрозы.

В Координационный совет по трансферу власти предварительно включили 36 человек. Он будет расширяться.

Все оппоненты Лукашенко подали жалобы на результаты выборов, но в ЦИК оснований признавать их недействительными не увидели.

Американский президент охарактеризовал ситуацию в Беларуси как "ужасную" и отметил, что Вашингтон следит за событиями.

Альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске, утверждает генсек НАТО.

Российский президент сегодня обсудил события в Беларуси с Меркель, Макроном и Мишелем. О результатах рассказал Лукашенко.

США не отказываются от возможности продления соглашения, но утвердить новые условия пока не готовы, говорят в МИД РФ.

В РФ не видят сдвигов в ядерных переговорах с США

Обычно инаугурация проходит через месяц после оглашения результатов выборов, но в этот раз может затянуться.

Причиной падения объемов мировой торговли является карантин, объявленный почти во всех странах мира из-за эпидемии коронавируса, отмечают в ВТО.

На первом заседании Координационный совет избрал президиум и начал обсуждение проекта по решению ситуации в стране.

Мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.

Президент России Владимир Путин проинформировал президента Беларуси Александра Лукашенко о его переговорах с лидерами ЕС, состоявшихся во вторник, 18 августа, сообщает БелТА.

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