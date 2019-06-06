Путин: Торговля с США растет, несмотря на санкции

Источник: Корреспондент.net

Несмотря на американские санкции, товарооборот между Россией и США при президенте Дональде Трампе вырос на 5 миллиардов долларов.

"Несмотря на то, что президент Трамп побил все рекорды во введению ограничений в отношении России, товарооборот вырос на 5 миллиардов между США с Россией", - сказал Путин.

Он добавил, что растет товарооборот и с европейским бизнесом.

Также путин рассказал о разногласиях РФ с США по климату, по Венесуэле и Ирану.