Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию

Гонкгонцы опасаются потерять свою автономию и права, поэтому массово протестуют с 9 июня. Поводом стал законопроект об экстрадиции.

Деньги Украина получит в текущем году. Финансовая помощь направлена на усиления национальной безопасности и обороны страны.

Совет Европейского Союза продлил санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года.

Последний, пятый тур голосования в Палате общин по выборам кандидата в преемники Терезы Мэй, определил двух финалистов. Теперь все решат рядовые члены Консервативной партии.

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Отмечается, что президент поручил кабмину оказать находящимся в Грузии россиянам помощь по возвращению в РФ с учетом приостановки авиасообщения.

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