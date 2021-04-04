П’ять сімей з Мар’їнки звернулись по допомогу на отримання компенсації за зруйноване житло

Источник: Карітас Маріуполь

З 2015 року БФ «Карітас Маріуполь» разом з партнерами – благодійними організаціями та іноземними фондами, підтримує населення мешканців невеличких сіл та міст вздовж всієї лінії розмежування, надає їм допомогу у різних сферах життя. Бойові дії та нескінченні обстріли зруйнували не тільки інфраструктуру населених пунктів, а й позбавили сім’ї власного житла, роботи, статків та позбавили мирного, сповненого планів життя безліч родин.

Серед проектів надання соціальної та медичної допомоги значну частину своїх зусиль БФ «Карітас Маріуполь» спрямовує на безоплатну правову допомогу, якої потребують жителі майже кожного населеного пункту. Після прийняття Постанови КМУ № 767 «Про отримання грошової компенсації за житло, зруйноване в наслідок надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації» 5 сімей з міста Мар’їнка звернулися у центр надання безоплатної правової допомоги. Зараз триває кропітка робота з підготовки документів на отримання компенсації за втрачене майно.

«У нас є 5 п’ять сімей, які втратили своє житло в наслідок бойових дій та потребують компенсації за зруйновані будинки. Одна сім’я вже чекає на гроші, чотири ще в процесі відновлення та пошуку документів, отримання різноманітних довідок, витягів, рішень суду, бо, як з’ясувалося, не все так просто, як мало б бути», – розказує юрисконсульт БФ «Карітас Маріуполь» Оксана Федорова. – Найдовші затримки необхідних документів відбуваються через те, що багато архівів, які вивозились з нині окупованої території, розкидані по різних містах, а деякі залишились по той бік лінії розмежування і дістатися будь-якої довідки практично неможливо, є проблеми з якісним перекладом дуже важливих документів українською мовою і це додає купу проблем, в деяких випадках неналежним чином складені документи на приватизацію будинків, а деякі сім’ї взагалі не мають жодного папірця, бо все згоріло разом з будинком. Є сім’я, члени якої нині проживають у різних населених пунктах, у складі родини є неповнолітня дитина, що мешкає у іншій країні і інтереси якої має представляти опікун – старенька людина. Усі запити відносно цієї родини разом з документами опікуна вже відправлені в Департамент соціального захисту Донецької ОДА та Мар’їнську ВЦА. Тепер чекаємо відповіді. Це я до чого? Дуже багато організацій задіяно в оформленні повного пакету документів на отримання грошової компенсації, і якщо не буде хоча б однієї довідки, комісія не буде розглядати цю заяву. От цим ми зараз і займаємось».

Оксана Федорова каже, що випадок зі згорілими під час пожежі документами зараз найважчий. «Серед тих, хто до мене звернувся, є родина, яка не має жодного документу. Більш того, будинок, який був приватизований, знаходився на балансі підприємства, якого вже не існує. ДТЕК, підрозділом якого було це підприємство, будинки на баланс не приймало. А через бойові дії навіть не закінчена передача цих будинків на баланс Мар’їнської міськради, все поки що на стадії листування. Для того, щоб провести всі реєстраційні дії потрібні хоча б копії або дублікати документів, щоб через суд встановити право власності, а отримати їх поки що неможливо. Зверталися в архів міста Авдіївка, знайшли бухгалтерку ліквідованого підприємства, вона хоча б розповіла де що знаходилось, де був головний офіс цього підприємства, в якому напрямку рухатися. Якщо встигли вивезти документи кудись на підконтрольну Україні територію, то ще є шанс хоча б щось знайти, але листи з офіційними запитами поки що не дали жодного результату. Надія є на те, що хтось з родичів або друзів, що мешкають на окупованій території підуть до архіву, а ми знаємо де він може бути, і знайдуть хоча б маленький папірець, що свідчить про приватизацію або право власності. Ми не здаємося і продовжуємо працювати. Бо для суду треба зробити і технічний паспорт, і провести оцінку майна, та й судові витрати зараз немалі – 7-8 тисяч. Це не кожному по кишені. Тому я намагаюся позбавити людей будь-яких витрат, на це наша програма і спрямована»

Наразі юристка Мар’їнського центру, яка діє в межах проекту «Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні», обслуговує 120 жителів міста. Звернення стосуються різних сфер життєдіяльності.