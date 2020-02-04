Найти

04.02.2020

Пять стран требуют от Ирана отдать черные ящики

Источник: Корреспондент.net

Пять стран, граждане которых погибли при крушении украинского самолета под Тегераном, снова  обратились к Ирану с требованием передать черные ящики. Об этом говорится в сообщении МИД Канады во вторник, 4 января.

"Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал черные ящики. Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации требует, чтобы это было сделано безотлагательно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом событии в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики", – говорится в сообщении

Представители Канады, Украины, Великобритании, Афганистана и Швеции заявили  о необходимости "продолжения давления ради достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752".

"Кроме того, участники взяли обязательство достичь согласия в отношении юридических вариантов переговоров с Ираном относительно ответственности за этот поступок, чтобы добиться справедливости, в том числе надлежащих компенсаций для родственников жертв рейса PS752", - заявили в МИД Канады.

В свою очередь, власти Ирана заявили, что продолжат сотрудничество с другими странами по авиакатастрофе, несмотря на утечку аудиозаписи переговоров экипажа иранского самолета с диспетчером. Запись недавно опубликовали украинские СМИ, после чего Иран заявил, что не будет больше передавать Украине материалов дела.

"Организация продолжит расследование различных аспектов крушения украинского самолета в соответствии с национальным законодательством и международными нормами в сотрудничестве со странами, имеющими отношение к этому инциденту", - говорится в сообщении Организации гражданской авиации Ирана.

Новости раздела
Мир
04.02.2020
Пять стран требуют от Ирана отдать черные ящики
Иран обещает продолжить сотрудничество с другими странами по авиакатастрофе, но бортовые самописцы не отдает.
Мир
03.02.2020
Военные Турции помогут Украине на морской границе
Стороны договорились усилить безопасность в акватории Черного моря. Турция также выделит для нужд Вооруженных сил Украины $36 млн.
Мир
02.02.2020
Турецкие танки вошли в Сирию – СМИ
Границу через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусейн в провинции Идлиб пересекли не менее 40 бронемашин и танков.
Мир
02.02.2020
В Лондоне произошел теракт
Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в районе Стретэм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Мир
02.02.2020
В Ухане вооруженные патрули в медхалатах - соцсети
Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма. Достоверно неизвестно, где именно снято видео, а также какие-либо подробности.
Мир
02.02.2020
ЕС поддерживает независимость Шотландии - Туск
Европа будет в восторге, если Шотландия войдет в состав Евросоюза, но автоматически этого не произойдет, сказал политик.
Мир
02.02.2020
Помпео назвал Казахстану плюсы партнерства с США
В Нур-Султане обсуждались двухсторонние отношения между странами. Далее госсекретарь направится в Узбекистан.
Мир
01.02.2020
Марин Ле Пен: Brexit – начало крушения Евросоюза
Лидер французской ультраправой партии уверена, что ЕС останется в истории как оглушительный провал.
Мир
01.02.2020
Китай попросил у ЕС помощи в борьбе с коронавирусом
Китай попросил помощи с поставками медикаментов. Просьба адресована одновременно всем странам, входящим в состав ЕС.
Мир
01.02.2020
Пограничники объяснили новый паспортный режим с РФ
С 1 марта 2020 года для путешествия в Россию потребуется загранпаспорт. Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля, сообщили в ГПСУ.
Мир
01.02.2020
Палестина разорвала отношения с Израилем и США
Такое лидер Палестины принял после обнародования Вашингтоном "мирного плана" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Мир
31.01.2020
В центре Лондона сожгли флаг Евросоюза
Мужчина, завернутый в флаг Великобритании, сжег флаг Евросоюза у Даунинг-стрит в центре Лондона.
Военные Турции помогут Украине на морской границе | СП-2: в Германии готовятся к запуску газопровода