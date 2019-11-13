Найти

13.11.2019

Работнице Офиса президента сообщено о подозрении

Источник: Корреспондент.net

Сообщено о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса президента Украины, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю. 

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю", - говорится в сообщении.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерного требования должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - отмечается в сообщении.

Новости раздела
Украина
13.11.2019
Трамп намерен уволить топ-чиновника из-за высказываний об Украине - СМИ
Недовольство президента вызвали слова главы аппарата Белого дома Мик Малвейни о том, что военная помощь Украине была приостановлена, чтобы оказывать давление на Киев.
Украина
13.11.2019
В Раде ожидают затяжное рассмотрение бюджета-2020
Парламент начнет завтра рассматривать проект бюджета на следующий год во втором чтении.
Украина
13.11.2019
В Батькивщине заявили о переходе в оппозицию
По мнению политика, принятие рынка земли, сделает Украину "страной третьего мира". Также Тимошенко возмутил разрешаемый предел продажи земли в одни руки.
Украина
13.11.2019
Зеленский одобрил закон об обличителях коррупции
Документ определяет правовой статус обличителей – людей, которые сообщили о совершении коррупционного правонарушения.
Украина
13.11.2019
Суд освободил организатора "убийства" Бабченко
Апелляционный суд удовлетворил жалобу Германа на приговор. Он освобожден от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.
Украина
13.11.2019
Работнице Офиса президента сообщено о подозрении
Работнице Офиса Зеленского и ее двум сообщникам сообщено о подозрении. Сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения.
Украина
13.11.2019
Импичмент Трампа: появились показания Тейлора
Уильям Тейлор сообщил, что неофициальным каналом связи между США и Украиной управлял Джулиани. Он также указал, что власти Украины получили поддержку США, но не благодаря Трампу, и они ему ничего не должны.
Украина
12.11.2019
В Нафтогазе сообщили о новых условиях Газпрома
В Нафтогазе рассказали о требованиях Газпрома для нового транзитного контракта: Украина должна доказать, что законодательство полностью соответствует европейскому.
Украина
12.11.2019
В Нафтогазе сообщили о новых условиях Газпрома
В Нафтогазе рассказали о требованиях Газпрома для нового транзитного контракта: Украина должна доказать, что законодательство полностью соответствует европейскому.
Украина
12.11.2019
Рада намерена легализировать добычу янтаря
Нардепы планируют ввести криминальную ответственность за незаконную добычу янтаря, а также урегулировать рынок.
Украина
12.11.2019
В Раде зафиксирован новый случай кнопкодавства
На неперсональном голосовании попался нардеп от ОПЗЖ, который является соавтором законопроекта об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавства.
Украина
12.11.2019
Венгрия довольна состоянием своих общин в Украине
Ситуация с венгерскими общинами в Карпатском бассейне лучше, чем пять лет назад, сообщил Петер Сийярто.
Импичмент Трампа: появились показания Тейлора | Суд освободил организатора "убийства" Бабченко