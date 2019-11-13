Работнице Офиса президента сообщено о подозрении

Источник: Корреспондент.net

Сообщено о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса президента Украины, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю", - говорится в сообщении.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерного требования должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - отмечается в сообщении.