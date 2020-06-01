01.06.2020
Работодатели задолжали украинцам три млрд гривен
Источник: Корреспондент.net
Задолженность по зарплате в Украине за апрель выросла на 1,1%, до 2,997 млрд грн. Об этом в четверг, 28 мая, сообщила Государственная служба статистики.
Задолженность на экономически активных предприятиях повысилась на 0,3%, до 1,822 млрд грн. по состоянию на 1 мая.
Доля предприятий-банкротов в апреле возросла до 35% от общего объема задолженности перед работниками по сравнению с 29,7% по итогам апреля 2019 года.
Доля экономически активных предприятий также возросла с 54,1% до 60,8%, тогда как доля экономически неактивных предприятий и компаний снизилась с 16,2% до 4,2%.
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