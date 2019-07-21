Работу пункта пропуска Майорское восстановили

Источник: Корреспондент.net

Работа пункта пропуска Майорское на линии разграничения в Донецкой области возобновлена, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев вечером 21 июля.

"Несколько минут назад мы завершили последний осмотр, изъяли 125-мм мину", - сказал Князев.

Он извинился за то, что в связи с информацией о минировании и обнаружении взрывоопасных предметов работа КПВВ была приостановлена.

"Сейчас работа КПВВ налажена", - сказал Князев.