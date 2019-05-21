Рада готова к выборам. Итоги разговора с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Представители парламентских фракций сходили на консультации в Администрацию президента. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пытался делать шоу, часть парламентариев заявляла о незаконности роспуска Рады, итоговые же заявления были достаточно похожи. К выборам, на словах, готовы все.

Но пройти они могут уже по новой процедуре.

Позиция Зеленского

“Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции”, - заявил Владимир Зеленский на консультациях с депутатами.

Зеленский предложил созвать внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Когда выборы?

Внеочередные парламентские выборы могут состояться 21 июня.

"Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра. Выборы – на 21 июля", – заявил после консультация Олег Ляшко.

В свою очередь, первая вице-спикер парламента Ирина Геращенко сказала, что досрочные выборы народных депутатов могут состояться и 28 июля.

Что говорят нардепы

Лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак заявил, что основания для роспуска Верховной Рады нет.

"Никаких оснований (для роспуска Рады) я не вижу. Поэтому считаю, что это больше политическое решение для того, чтобы запустить перевыборы в Верховную Раду, воспользовавшись рейтингом. Вполне логично, что Зеленский хочет завести депутатскую фракцию в Верховную Раду", - сказал он.

В то же время Бурбак добавил, что Народный фронт пойдет на выборы.

"Депутаты Народного фронта приняли решение об участии в сомнительных досрочных выборах. Никто за кресла не держится. Мы готовы отстаивать тот курс и те идеи, которые мы с 2014 года отстаиваем в парламенте", - подытожил Бурбак.

Глава фракции БПП Артур Герасимов также заявил, что партия Петра Порошенко готова к выборам.

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" готов к досрочным парламентским выборам и обязательно будет принимать в них участие. Относительно юридического аспекта (в роспуске Верховной Рады) – есть нарушение Конституции. Но выборов не боимся, к ним готовы", - сказал он.

Радикальная партия и партия Батьківщина также заявили, что к выборам готовы.

Шоу имени Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на встречу Владимира Зеленского с председателями фракций Верховной Рады на велосипеде.

На велосипеде ездил герой фильма Слуга народа президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Также Ляшко устроил в Администрации президента онлайн-трансляцию, где планировал показать консультации парламентских фракций с Владимиром Зеленским, но охрана заставила его выключить телефон.

После безуспешных попыток убедить охранников пропустить его, Ляшко попытался зайти с другого хода, но и там было закрыто.

Он начал нервничать и кричать, чтобы его пустили на заседание для консультаций. Охрана спокойно ответила, что он может пройти, но должен выключить телефон, как это сделали все остальные.

"Вы увидели, что не хочет новая власть открытости и прозрачности", - сказал Ляшко.

"Я вынужден оставить телефон, а вы делайте выводы, украинцы", - добавил он и прервал трансляцию.