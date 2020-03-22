22.03.2020
Рада готовит внеочередное заседание - Разумков
Источник: Корреспондент.net
Верховная рада Украины готовится к проведению в ближайшее время внеочередного заседания заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.
Так, Разумков ответил на вопрос, могут ли депутаты собраться, если будет необходимость вводить чрезвычайное положение в Украине.
"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов. Я думаю, что сегодня к вечеру они уже будут полностью подготовлены в комитетах", - заявил Разумков.
По его словам, для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.
"Для того, чтобы более быстро и качественно подготовить законопроекты, быстро их пройти и внедрять, и принять на внеочередном заседании, Верховная рада составила такой двухзвенный подход. Во-первых, это рабочая группа, в которую направили из всех фракций и групп по своему представителю для того, чтобы нормализовать и урегулировать вопросы, которые могут быть спорными или для того, чтобы улучшить законопроект. Второе: это будет уровень согласительного совета с руководителями депутатских фракций для того, чтобы максимально быстро и качественно принять законопроекты и продолжать работать", - добавил он.
Также Разумков отметил, что сейчас парламент ожидает от правительства законопроекты, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании.
Пока внеочередное заседание не созвали.
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