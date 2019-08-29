Рада назначила Гончарука главой правительства

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада девятого созыва на первом заседании в четверг, 29 августа, 290 голосами назначила премьер-министром Украины Алексей Гончарука, который до этого занимал должность замглавы Офиса президента.

После этого парламентарии перешли к рассмотрению вопроса о назначении министра обороны, которым президент Владимир Зеленский предложил назначить Андрея Загороднюка. Но его не оказалось в зале заседаний, поэтому был объявлен 15-минутный перерыв.