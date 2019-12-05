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05.12.2019

Рада окончательно ликвидировала "схемы Яценко"

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада приняла в втором чтении законопроект 2047-д, предлагающий ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. За документ проголосовали 338 нардепов.

Так, "площадки Яценко" - авторизированные электронные площадки - появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Так, данный сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. По последним подсчетам, с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок взыскали более 700 млн гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

В частности, с 1 января 2020 года вводится новая значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью. Благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности, оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе данных отчетов об оценке.

В ходе рассмотрения документа нардепы поддержали отклоненную профильным комитетом правку, которая предусматривает, что доступ, внесение, проверка информации из/в Единой базы осуществляется бесплатно. Формирование электронных выписок о рыночной стоимости объекта недвижимости осуществляется бесплатно.

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