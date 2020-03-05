Рада отправила в отставку генпрокурора Рябошапку

В марте должна была состояться индексация пенсий, но ее отменили, перенеся на осень.

За год пенсия в Украине выросла на 430 гривен

Рада приняла две из 3000 правок к закону о земле

Новое правительство намерено продолжить сотрудничество с кредиторами, в том числе с МВФ.

Недобор денег в бюджет в таможне объяснили падением сырьевого импорта и разницей между курсом, заложенным в бюджет, и реальной стоимостью гривны.

Депутат накануне общался с зараженным коронавирусом французским сенатором, а сегодня выступал в Раде.

Одна из частей развлекательного шоу студии Квартал 95 теперь будет выходить на украинском языке.

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