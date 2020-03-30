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30.03.2020

Рада поддержала "антиколомойский" закон

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". "За" проголосовали 267 нардепов.

Закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Предусматривается возможность компенсации убытков и упущенной выгоды для бывших владельцев банков, ликвидация или национализация которых будет признана незаконной.

В частности, компенсация упущенной выгоды осуществляется в размере прибыли, которую собственник мог бы получить, но решение Нацбанка о неплатежеспособности стало единственной причиной, которая лишила его этой возможности. 

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